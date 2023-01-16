السلاك: زيارة مدير المخابرات الأمريكية لطرابلس ذات أبعاد أمينة

الوطن| رصد

قال الناطق السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن الشارع ينتظر مخرجات اللقاءات الحالية بين قيادات الأطراف السياسية والعسكرية الليبية، خارطة الطريق وموعد الانتخابات.

وأضاف السلاك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمستشار عقيلة صالح، مهمة في إطار التوافق على مسار الحل والخروج من الحالة الراهنة.

وأوضح أن ما تقوم به القاهرة هو دفعة كبيرة للخروج من الأزمة، وأن الانفراجة التي وقعت في المسار السياسي مؤخرا، متابعا “من المهم أن تكون الإرادة الدولية دافعة مع ما تقوم به القاهرة حتى تتصدى لأي محاولات متوقعة للعرقلة”.

وحول زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، لطرابلس الأيام الماضية، أوضح السلاك أن الزيارة ذات أبعاد أمينة، وأن تحفظ الخارجية والوكالة على التصريح بشأن الزيارة يؤكد أن المهمة كانت أمنية وحساسة.

ويرى السلاك أن المجتمع الدولي مطالب بالتعاون مع الجهد الذي تقوم به القاهرة، وأن الأمم المتحدة لم ترحب بما جرى في القاهرة وهو ما يطرح علامات استفهام، وتساؤلات بشأن المساعي الدولية والأممية تجاه الاستقرار في ليبيا.