العلاقي: لا يمكن قبول من يريدون استبعاد النشيد والعلم

رأى الخبير القانوني، محمد العلاقي، أنه لا يمكن قبول من يريدون استبعاد النشيد والعلم.

وقال العلاقي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على هامش المصالحة الوطنية.. بصراحة أولئك الذين يصرون على استبعاد النشيد الوطني يا بلادي والذين يرفضون العلم الليبي الأسود والأحمر والأخضر؛ إما أنهم لا يعرفون تاريخ وجوده أو أنهم يشاكسون ويرفضون المصالحة، لأنهم لا يريدون التغيير”.

وأضاف “هم بهذا الأداء لا يمكن قبولهم أو الاتفاق معهم، إذ لو كانوا جادين لطرحوا أشياء تصب في إطار المصالحة كالاعتراف بالخطأ وجبر الصبر وتعويض المتضررين مثلا”.