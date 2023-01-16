بقايا سحب ممطرة على أقصى الساحل الشرقي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين، وبقايا سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي وتنقشع من مساء اليوم.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل ويكون نشاطها ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-16)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات هناك بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19)مْ.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الحمادة و غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 20)مْ .

بينما في السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-20)مْ.