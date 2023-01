الحصادي: الخطاب الديني المأزوم يشحن الجمهور بثقافة الحقد والعِداء والكراهية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الخطاب الديني المأزوم يفرق ولا يجمع وفاقد للتوازن ويرفض لغة الحوار.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: إن الخطاب الديني المأزوم عاجز عن فهم سنن الاختلاف والتنوّع الفكري والديني والثقافي والسياسي في مسائل اجتهادية ظنية،مشيرًا إلى أنه يشحن الجمهور بثقافة الحقد والعِداء والكراهية،لكل مخالف من خلال خطاب عاطفي شعبوي ويعتقد بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.

