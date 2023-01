مركز الأرصاد الجوية يحذر من موجة أخرى قادمة في مناطق شمال غرب ليبيا هذا الأسبوع

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الخميس لتشمل باقي المناطق مع نهاية الأسبوع.

وقال المركز في نشرته اليومية، إن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على الساحل يكون ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن هناك بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، مبينا أن الأجواء ستكون صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.

وأما في الجنوب، فذكر المركز أن سماءه تظل صافية ورياحه معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الحمادة و غدامس.

هذا وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر أمس الأحد من المنخفض الجوي المتسبب في أمطار غزيرة وجريان الأودية على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية ونزول حبات البرد.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

