ليبيا.. نائب دبيبة يبحث عقود الإسكان المتعثرة بالمنطقة الجنوبية

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، رمضان أبوجناح، اجتماعا مع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، لمتابعة عدد من الملفات العالقة الخاصة بمشروعات الإسكان.

وخلال اللقاء، ناقش أبو جناح موقف العقود الخاصة بالإسكان والتي تعثرت بالمنطقة الجنوبية وبحث حل الأزمة، بالإضافة إلى بحث ملف الشركات الأجنبية التي تم التعاقد معها

كما ناقش الطرفان، مشاريع المنطقة الجنوبية المتعلقة بالبنية التحتية، والمشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها في خطة عامي 2022 و2023، التي تستهدف مناطق وبلديات المنطقة الجنوبية.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومتنا التابعة للحكومة، بأن الاجتماع تناول آلية حلحلة المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ملف ميزانية التنمية المخصصة سابقا للمنطقة الجنوبية.