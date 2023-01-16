المصراتي: لم يتبقَ لليبيا إلا 66 طناً من الذهب بعد “تبخُّر” 81 طناً على يد “العصابات الحاكمة”

الوطن| رصد

أشار الكاتب الصحفي محمود المصراتي، إلى أن “تبخُّر” 27 طن من احتياطي الذهب الليبي، لتصل إلى 116 طناً ما بين الأعوام 2011 و2014، بمعدل 6.75 طناً كل عام، من أصل 143 طناً كانت موجودة في بداية عام 2011؛ يعني أن هناك 81 طناً من الذهب، تبخّرت على يد “العصابات الحاكمة” حتى اليوم.

وأوضح في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك، أنه وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطات المركزي من الذهب حتى بداية سنة 2011 عندما تركه المحافظ السابق فرحات بن قدارة، كانت 143 طناً و الطن الواحد يعادل 1000 كيلوغرام، وبعد استلام الصديق الكبير للمركزي بدأت الكميات بالتآكل.

وقال إن افتراض تناقص الذهب بمعدل 6.75 طناً خلال 12 عاماً، فهذا يعني أن هناك 81 طناً من الذهب، تبخّرت ما بين عام 2011 و2023، على يد “العصابات الحاكمة” منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ولم يتبقَ لليبيا سوى 66 طناً من الذهب.

وكان تقرير لمجلس الذهب العالمي، أشار إلى انخفاض احتياطي الذهب في ليبيا إلى 116.4 طناً في 2014، من أصل 143.8 طناً في 2011، واختفاء قرابة 27 طناً منها، رغم أن ليبيا تعد من ضمن أعلى خمس دول عربية في احتياطاتها الذهبية.