باحث بالأزمات الدولية: ضعف الضغوط على الأطراف الفاعلة يؤخر الحل في ليبيا

توقع باحث بمجموعة الأزمات الدولية استمرار الأزمة الليبية كما هي، بسبب الضغط الضئيل على المسؤولين والأطراف الفاعلة، للالتقاء معا والموافقة في النهاية على إجراء انتخابات.

ويوضح مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة “الأزمات الدولية”، ريكاردو فابياني، أن “الانقسامات داخل المجتمع الدولي، والمناورات السياسية من قبل الجهات الفاعلة الليبية، وعدم استغلال انخفاض حدة النزاع يسهم في المأزق الحالي الذي وصل إليه تعثر حل الأزمة” كما جاء في تقرير لمجلة “أتلايار” الإسبانية نشر أمس الأحد.

وأضاف فابياني أن “هناك حاجة لأن يلعب مبعوث الأمم المتحدة دورا أكثر فاعلية في تنسيق المواقف الدولية والضغط على الجهات الليبية لدفع الوضع إلى الأمام”.

وعلى الرغم من حدوث تطورات مهمة في الأسابيع الأخيرة بعدما التقى رئيس المجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة قبل أيام، واتفقا على مشروع الوثيقة الدستورية التي ينبغي أن تحكم فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، لكنهما تركا عديد الأسئلة دون إجابة، فلم يذكر فيها الموعد النهائي للاستحقاق، كما أنهما لم يحددا ما إذا كان بإمكان مزدوجي الجنسية الترشح للرئاسة، أو متى يجب على المرشحين الاستقالة من أي منصب إذا كانوا يرغبون في الترشح، حيث يتعلق هذان السؤالان برئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة.

وأشار تقرير أتلايار الإسباني إلى جهود المبعوث الأممي السنغالي عبدالله باتيلي من خلال تنظيم اجتماعات مع ممثلي الأطراف الليبية والقادة الإقليميين، لكن نشاطه سيحتاج إلى دفع المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند لدفع تنظيم الانتخابات مرة أخرى.

ويوضح فابياني في هذا السياق أن “هناك الكثير من الإحباط بسبب المأزق الحالي، وتدهور الخدمات الاجتماعية وانعدام الأمن، وفقد عديد الليبيين الثقة في الطبقة السياسية لدرجة أنهم نظموا أحيانا مظاهرات وأعمال شغب”.