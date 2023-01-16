المقريف يتابع ملف تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة

اِستعرض وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة “موسى المقريف” جُهود تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التّعليم المختلفة، وذلك خِلال لقائه صباح اليوم الاثنين، نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد”، والوفد المرافق لها الذي ضم المدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني “فيصل الناجح”، ومُدير البرامج بالمجلس “هدى الخوجة”، ومستشارة برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس، “أمينة الشيباني”.

وَناقشَ اللقاء أهمية التعاون بين الوزارة والمجلس في تدريب عَدد من مُعلِّمي اللغة الإنجليزية طرق تدريسها، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التّعليم الأساسي.

وفِي كلمة له، أعرب المقريف، عن اِستعداد الوزارة للتعاون مع السفارة البريطانية لدى ليبيا، والمَجلس الثقافي البريطاني بما يضمن خلق تَوْأمَة حقيقية، متناولاً فِي حديثه الاتِّفاقات التي وقّعتها الوزارة مَع الجانبين الإيطالي والفرنسي، مؤكداً أهمية مُساهمة الجانب البريطاني في تطوير منظومة التّعليم في ليبيا.

بِدَورِها، أكّدت وايلد، تحمسهم لِتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، معربة عن سَعادتها في اِستمرار التعاون، والتواصل بين الجانبين لِخلق فُرص تعاون أكبر، مُشيرة في حدِيثها إلى منحة تشيفنينج التي تُموّلها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمُشاركة طلاب ليبيين فيها.

وفِي خِتام اللقاء سلّمت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، وزير التّربية والتّعليم دعوة موقّعة مِنْ وزير الدولة لشؤون التّعليم في بريطانيا لِحضور المنتدى العالمي للتّعليم السنوي الذي سَيعقد في لندن خِلال الفترة من 7 – 10 مِنْ مايو المُقبل.