ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إلى جعل يوم السابع عشر من شهر فبراير يوم استرداد ثورة فبراير.

عبدالعزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “لنجعل يوم 17 فبراير القادم يوم استرداد فبراير ورفض كل أشكال الانقلاب عليها،صورة بروفايلك وعلم الاستقلال، لا للتنازل عن شعار دولتنا الذي سرق 42 سنة”.

Shares

The post عبد العزيز: لنجعل يوم 17 فبراير القادم يوم استرداد فبراير ورفض كل أشكال الانقلاب عليها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية