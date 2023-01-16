انطلاق أعمال المعرض الليبي التونسي اليوم بأرض معرض مصراتة الدولي

تنطلق أعمال المعرض الليبي التونسي بأرض معرض مصراتة الدولي، اليوم الإثنين، تحت شعار (ليبيا – تونس.. بوابة لأفريقيا).

ويشارك في المعرض 200 شركة ليبية وتونسية ومديرو عدد من البنوك الليبية والتونسية في المعرض الذي يستمر يومين، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقية بين البلدين.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، إن المعرض جاء تتويجا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتاً إلى أن المعرض ترعاه حكومة الوحدة الوطنية.

واستضافت العاصمة طرابلس، في نهاية ديسمبر، منتدى اقتصاديا تونسيا – ليبيا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثا عن فرص إعادة الإعمار.

وأمس الأحد، استقبل مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية، الوفد الحكومي التونسي المشارك في المعرض الليبي التونسي، والذي يمثله وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، ومدير عام الطرق والجسور التونسي صلاح الزواري، ومستشارة الرئيسي النيجيري للشؤون الاقتصادية ربيعةُ ممادو .

واستقبل الوفد التونسي وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري، والسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي.