خلال لقائه المشري والنويري.. أونماخت يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه خلال الأيام الماضية بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأشار أونماخت في تغريدة له إلى أن بلاده تدعم كافة الجهود للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي النواب والدولة حتى يتم إعادة استقرار الدولة الليبية.

خلال لقاءاتي مع @KhaledMeshri و @fozialtahr الأسبوع الماضي، أكدت على تشجيع @UNSMILibya للتوصل بسرعة إلى إتفاق كامل ونهائي بين مجلس الاعلي و مجلس النواب.

تستحق #ليبيا مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد. pic.twitter.com/8IuV4p3bhn — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) January 15, 2023