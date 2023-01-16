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خلال لقائه المشري والنويري.. أونماخت يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه خلال الأيام الماضية بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

 وأشار أونماخت في تغريدة له إلى أن بلاده تدعم كافة الجهود للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي النواب والدولة حتى يتم إعادة استقرار الدولة الليبية.

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