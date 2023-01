ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن جلسة الغد تهدف لإحاطة الأعضاء بما تم في القاهرة بين رؤساء المجلسين حول القاعدة الدستورية.

الفلاح قال في تصريح لشبكة “لام”: إن الخلاف مستمر حول معايير الترشح للرئاسة ومزدوجي الجنسية والعسكريين.

