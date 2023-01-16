بريطانيا: متحمسون لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا

أكدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد، إن بلادها متحمسة لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا.

وأشارت خلال لقاءها مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، إلى أن منحة “تشيفنينغ” التي تمولها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمشاركة طلاب ليبيين.

وبحث الطرفان جهود تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة، مؤكدين أهمية التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني في تدريب عدد من معلمي اللغة الإنجليزية طرق تدريسها، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التعليم الأساسي.

وأعرب المقريف عن استعداد الوزارة للتعاون مع السفارة البريطانية لدى ليبيا، والمجلس الثقافي البريطاني بما يضمن خلق توأمة حقيقية.

واستعرض اللقاء الاتفاقات التي وقعتها وزارة التعليم مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، وأكد وزير التعليم أهمية مساهمة الجانب البريطاني في تطوير منظومة التعليم في ليبيا.

وسلمت نائبة السفيرة البريطانية دعوة موقعة من وزير الدولة لشؤون التعليم في بريطانيا إلى المقريف لحضور المنتدى العالمي للتعليم السنوي الذي سيعقد في لندن خلال الفترة من 7 إلى 10 من مايو المقبل.