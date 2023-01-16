المعداني يطالب بزيادة دعم البعثة الأممية لسرت

الوطن| رصد

وضع عميد بلدية سرت مختار المعداني، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في صورة الوضع بالمدينة، ودعا إلى زيادة مساهمة البعثة الأممية في الاهتمام بالمدينة من خلال الوكالات المختلفة للبعثة.

وقدم المعداني كتابا للمبعوث الدولي يوضح حجم الدعم المقدم، والمشاريع التي تديرها وزارة التخطيط ولم تستكمل، وفق بيان نشرته البلدية عبر فيسبوك.

وجاء لقاء المعداني مع باتيلي على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت الذي واصل أعماله في وقت سابق اليوم الإثنين.

يذكر أن هذا الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.