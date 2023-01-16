الدرسي يؤكد على ضرورة الاهتمام بمجلات جامعة بنغازي وتطويرها

عقد رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي اجتماعًا مع رئيس لجنة متابعة المجلات العلمية ماشاءالله الزوي ورؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة وفروعها.

وثمّن الدرسي في مستهلِّ الاجتماع دورَ رئيس لجنة متابعة المجلات في تنظيم العمل وتطويره، وبالإنجاز الذي أحرزته في المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمجلات الجامعة.

وأكد الدرسي على ضرورة الاهتمام بمجلات الجامعة وتطويرها، مُبدياً دعمه لمشروع فهرستِها في مواقع الفهرسة العالمية.