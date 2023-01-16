اللجنة العسكرية تواصل اجتماعها بسرت

العنوان-سرت

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، استئناف اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” صباح اليوم الإثنين بمقرها الدائم بمدينة سرت بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والوفد المرافق له.

وقال المحجوب أن اللجنة تواصل اجتماعها في يومها الثاني في جلسة مغلقة لمناقشة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت استمرار وقف إطلاق النار.

وأوضح المحجوب أن اللجنة تواصل مناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتبادل الموقوفين بين الطرفين، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين وبحث توحيد المؤسسة العسكرية، ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها.