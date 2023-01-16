الارصاد: رياح نشطة.. وموجة بارد قادمة يوم الخميس على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 16/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد بقايا سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي وتنقشع من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق تتراوح مابين (14-21)مْ.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية من يوم الغد على مناطق شمال ليبيا مما تسبب في أثرة للاتربة على بعض الأماكن.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الخميس لتشمل باقي المناطق مع نهاية الأسبوع، وسنوفيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشرتنا اليومية. والله اعلم.