باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن عقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات هامة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا ( السودان – تشاد – النيجر).

وقال باتيلي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت “لمسنا في أعضاء اللجنة العسكرية المشركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف “ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية”.

وعبر باتيلي عن الحاجة إلى “دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار”، وقال “التقينا المراقبين الدوليين والمحليين وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت”.

وأضاف “نتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريين لإخراج البلاد من الأزمة الحالية”.