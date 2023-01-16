الزنتوتي: خطوة المجلس الرئاسي في المصالحة غير مكتملة الجوانب

أكد عبدالمجيد الزنتوتي، عضو المؤتمر الوطني السابق، أن خطوة المجلس الرئاسي في المصالحة غير مكتملة الجوانب.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المصالحة الوطنية، هل يمكن أن تنجح في دولة منقسمة المناطق والزعماء وانتشار السلاح”.

وأضاف “لا يمكن أن تتم المصالحة في حالة عدم قيام الدولة وعدم وجود حكومة موحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي وعدم صدور وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر، الخطوة التي أقدم عليها الرئاسي سابقة لأوانها وغير مكتملة الجوانب”.