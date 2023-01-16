العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية تضبط تشكيل عصابي اختطف فتاةً قاصر واغتصبها

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية ؛ القاء القبض على تشكيل عصابي لقيامهم بخطف فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً واغتصابها.

الإدارة، وفي إيجاز صحفي لها، أوضحت أن “عائلة الضحية ذهبت إلى مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية بالتحديد بإدارة إنفاذ القانون؛ وتقدموا ببلاغ مفاده تعرض ابنتهم البالغة من العمر 11 عاما لعملية خطف على أيدي مجموعة من الأشخاص وأفادوا بأن الخاطفين قاموا بالتعدي عليها”.

وتابعت: “على الفور وباتخاذ الإجراءات القانونية صدرت تعليمات بتكليف مكتب التحري بإدارة إنفاذ القانون للقيام بعمليات البحث والتحري حول هؤلاء الأشخاص وبتكثيف عمليات جمع المعلومات تمكنوا أعضاء مكتب التحري بإدارة إنفاذ القانون من تحديد هوية جميع الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة بينهم شخص يحمل الجنسية المغربية وخمس أشخاص ليبيين”.

وأضافت: “تم إعداد كمين محكم بالتنسيق مع النيابة العامة تم القبض عليهم جميعهم و احدهم لاذ بالفرار وجاري البحث عليه تم الانتقال بهم للمقر وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأفادوا بأنهم قاموا بانتظار الفتاة اثناء ذهابها للمدرسة وقام الشخص المغربي الجنسية بالتخطيط لخطف الفتاة بالتنسيق مع خمس أشخاص ليبين وبالفعل قاموا باستحضار خمور ومواد مخدرة (حشيش ) وقاموا بخطفها على متن مركبة معتمة والذهاب بها لشاليه قاموا باستئجاره بمصيف النخيل وقاموا بتشريبها الخمر بالقوة وقاموا باغتصابها واحداً تلو الاخر وعند ساعات الفجر هربت منهم وعند وصولها إلى بوابة المصيف استنجدت الفتاة بالشخص الذي في بوابة النخيل حيث قام باسترجاعها للشاليه وقام باغتصابها بدل من نجدتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم جميعاً والإحالة إلى النيابة العامة وجاري البحث عن باقي المطلوبين”.