الخطابي: على الحكومة التركية عدم القفز على أحكام القضاء الليبي من أجل تحقيق مصالحها السياسية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المبروك الخطابي حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة باحترام الأحكام القضائية، وأن يكون القضاء محل احترام من جميع الأطراف بغض النظر عن الخلافات السياسية.

الخطابي وفي تصريحات خاصة لشبكة”لام” قال: إن الدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء.

كما طالب الحكومة التركية باحترام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام.

وأضاف: “على الحكومة التركية عدم القفز على أحكام القضاء الليبي من أجل تحقيق مصالحها السياسية”.

ونوه إلى أنه ليس ضد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في حد ذاتها، ولكن ضد آلية توقيعها والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

ولفت النظر إلى أن موقف البرلمان واضح منذ توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا، وحريص على أن يكون العمل بها وفق احترام القانون الليبي.

الخطابي رحب بالتعاون الأمني والاقتصادي مع تركيا وغيرها من الدول المحيطة بليبيا إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار احترام القضاء والقانون الليبي.

