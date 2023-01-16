التعليم: المناهج الليبية جيدة ونتوقع إجراء تغيير بها العام المقبل

يرى مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، أن المناهج التعليمية في ليبيا جيدة، بعيدا عن بعض الأخطاء التي تم رصدها ومعالجتها، حيث توقع إجراء تغيير في المناهج خلال العام المقبل.

وقال في تصريح صحفية له، إن مهام المركز تأليف أكثر من 200 مقرر دراسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، منها 176 في التعليم الأساسي و105 في التعليم الثانوي.

وأشار كامل الويبة إلى أن إعداد المناهج في كل العالم يمر بمجموعة من المراجعات يتولاها فريق يضم الأستاذ الجامعي، والمفتش التربوي، والمدرس الخبير، وحتى ولي الأمر.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدة جامعات ليبية والتواصل مع الخبراء بها لتطوير المنهج لكي لا تكون المناهج مرتبطة بمجموعة مفتشين أو مدرسين

كما أكد عدم وجود محذوفات في المقررات ‏الدراسية خلال هذا العام والعام السابق، معتبرا أن هذا مؤشر جيد يعني أننا نسير في المسار الصحيح.

وبين أن إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية جاء بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 2097 لسنة 2022م، وما زلنا نتابع مناهجنا ونحاول أن تطور بقية المناهج.