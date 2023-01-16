مستشار سابق في المحكمة العليا يعلق على رفع قضية ضد الاتفاقية الليبية التركية

أخبارليبيا24

علق المستشار السابق بالمحكمة العليا جمعة الزريقي، على رفع بعض المحامين دعوة ضد الاتفاقية الليبية التركية بشأن التنقيب عن النفط.

وقال الزريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”سمعت أن بعض المحامين رفع دعوة ضد الاتفاقية الليبية التركية بشأن التنقيب عن النفط”.

وأضاف المستشار السابق :” المحكمة قررت وقف تنفيذ الاتفاقية مؤقتا لحين الفصل في الموضوع وطبقا للقانون لا يجوز للقضاء النظر في أعمال السيادة ومن بينها الاتفاقيات الدولية طبقا لمبادئ المحكمة العليا طعن مدني 33/53ق”.

واوضح الزريقي أنه ليس للقضاء النظر في أعمال السيادة ومنها الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة”.

وأكد كذلك أنه ليس للقضاء النظر في الإجراءات التي تتخذها السلطة للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج ومن ضمنها ما يتعلق بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى.

ولفت الزريقي في تغرديته إلى أن المادة 16 من قانون نظام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ملزمة للقضاء.