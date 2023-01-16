البركي: وجود مؤسسة عسكرية وحكومة واحدة هما الضمان لنجاح الانتخابات

أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحيم البركي، أن وجود مؤسسة عسكرية واحدة وسلطة تنفيذية واحدة يعدان ضامنان لنجاح الانتخابات والقبول بها مهما كانت نتائجها.

وقال البركي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “عندها سيتم الاتفاق على قاعد دستورية في وقت لا يتجاوز زمن قرائتها كاملة، وستكون نقاط الخلاف اليوم عنصر اتفاق غد”.

وأضاف في تغريدة أخرى “الطريق إلى الانتخابات لا يكمن في إنتاج قاعد دستورية فقط، فتوحيد المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية ركنان أساسيان في وصول الليبيين إلى هذا الاستحقاق التاريخي، وعلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي أن يدفع بقوة في هذا الاتجاه من خلال اللجنة العسكرية 5+5، والتنسيق في تشكيل حكومة جديدة”.