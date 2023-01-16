شركة الخليج العربي: السيطرة على تسرب في حقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي السيطرة على تسرب بالخط المشترك بين حقل النافورة بالمحطة 6 وحقل 103 التابع لشركة الزويتينة للنفط.

وأكدت شركة الخليج العربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة بمتابعة إدارة السلامة تمكنت من السيطرة على التسرب وإصلاحه في أحد خطوط نقل الزيت المشتركة بين حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي بالمحطة 6 وبين حقل 103 التابع لشركة الزويتينة للنفط.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد إبلاغ مشرف وحدة السلامة والإطفاء ومشرف الأمن الصناعي بحقل النافورة من قبل قسم الشرطة بالواحات خرج طاقم إطفاء لاتخاذ كافة إجراءات السلامة وتأمين الموقع للعمل على إصلاح هذا التسرب بعزل منطقة الحادثة بحضور ومتابعة مراقب الحقل جميل السامرة ومشرف السلامة عبد الرحيم عيسى، ومشرف العمليات فرج العريبى، وفريق مكون من قسم النقل وقسم صيانة الأنابيب لبدء عملية الحفر وصيانة الخط المتآكل ، ومعالجة التسرب بيئياً.

وتمكن فريق صيانة الأنابيب من إصلاح التسرب واتخاذ جميع الإجراءات، لإعادة الإنتاج بعد أن تمت إعادة فتح الصمامات وإرجاع الخط للعمل والتأكد من عدم وجود أي تسرب جديد والاستمرار في عملية الضخ للحقل 103