أبو زيد: من أهداف زيارة بيرنز إلى ليبيا الضغط على الدبيبة لتسليم السنوسي

ليبيا – قال الكاتب الصحفي علي أبو زيد إنه من غير المستبعد أن يكون من أهداف زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية “السي آي إيه” وليام بيرنز إلى ليبيا الضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة؛ لتسليم عبد الله السنوسي، بعد أن تراجع عن تسليمه؛ نتيجةالغضب الشعبي الذي أعقب تسليم أبو عجيلة المريمي.

أبو زيد وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أنه من الواضح أن بيرنز أبلغ رسائل مهمة للدبيبة أهمها تغول المجموعات المسلحة المستفيدة من الموارد الهائلة التي يوفرها لها الدبيبة.

ورأى الكاتب أن زيارة بيرنز إلى ليبيا تعبر بشكل واضح عن أولوية السياسة الأمريكية في ليبيا، وهي الملف الأمني، ويبدو أن بيرنز جاء لإيصال وتأكيد رسائل معينة في هذا الجانب

