04 حالات كورونا خلال التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل عدد (04) حالة كورونا خلال الفترة من 09 إلى15 يناير الجاري.

وأضاف المركز خلال التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه استلم عدد (102) عينة، عدد الحالات السالبة (98) عينة.

وذكر المركز أن عدد الحالات المتعافية (20) حالة، وعدد الحالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (3.9 % ) .

وأفاد أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 507,158 حالة، والحالات النشطة 04 حالة، والمتعافين 500,717 حالة، والوفيات 6.437 حالة.