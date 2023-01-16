السايح يبحث مع السفير التركي دعم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الإثنين، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء السائح مع السفير التركي والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية وفق موقعها الإلكتروني.

وأثنى يلماز على جهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على تجديد دعم حكومة بلاده وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.