تويجر: يجب دعم لجنة «5+5» لأنها مفتاح حل الانسداد في ليبيا

دعا الخبير القانوني والباحث السياسي رمضان تويجر، جميع الأطراف إلى دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك في تصريحات تلفزيونية له مع قناة المسار.

قال رمضان تويجر، في تصريحه، أنه يجب دعم اجتماعات اللجنة العسكرية من الأطراف السياسية كافة لأنها مفتاح الحل لانهاء الانسداد.

يوم أمس، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت الأحد.

ولفت المحجوب، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين.

ووصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى مدينة سرت صباح أمس الأحد، لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والتي بدأت ظهر اليوم.