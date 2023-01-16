وزير الصحة يزور مستشفى علاج السكر بطرابلس

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين مستشفى علاج مرضى السكر والغدد الصمّاء بطرابلس، واطلع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير تفقد أقسام ووحدات المستشفى مطلعًا على الحالة الصحية للمرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم.

والتقى وزير الصحة بالكادر الطبي والصحي لمعرفة أهم المعوقات التي تواجههم لتذليلها وكذلك الاحتياجات والمقترحات التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وأكّد الوزير على تسهيل إجراءات الصيانة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وتجوّل الوزير بأقسام التحاليل، والعناية الفائقة، والعلاج الطبيعي، ومخازن الأدوية، وتابع ما تمّ إنجازه من أعمال صيانة، واستمع إلى شروحات مدير المستشفى ومدير المشروعات حول أسباب توقف صيانة أقسام الإيواء، وحجرة العمليات، والمصاعد.