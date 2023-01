ليبيا – قال أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش إنه حذر سابقًا من خطورة غياب روح فبراير في الإعلان الدستوري.

الأطرش وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “لقد نبهنا في يناير 2014 من مدينة بنغازي وقبل وصول الانقلابي لغاياته لخطورة غياب روح فبراير في الإعلان الدستوري ومن مغبة وصول الانتهازيين للسلطة تحت شعارات مختلفة”.

Shares

The post الأطرش: حذرنا مسبقًا من غياب “روح فبراير” في الإعلان الدستوري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية