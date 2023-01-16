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اللواء أبو زريبة يبحث مقترحات الخطط الأمنية وبرامج مكافحة الجريمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة، مع مدير إدارة التخطيط الأمني، اللواء ونيس الشكري، مقترحات الخطط الأمنية، والبرامج الواجب اتباعها من قبل الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة.

وناقش الطرفان خلال اجتماع اليوم الإثنين، رؤى الوزارة والسياسات العامة، والاستراتيجيات السنوية لتطوير الوزارة والعمليات الأمنية للعام الحالي، وتحقيق الاستقرار المنشود.

وقيّم الطرفان معدلات أداء الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية، للعام الماضي.

 

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الوطن الليبية

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