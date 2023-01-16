«الحويج» يزور شركة التأمين للاطلاع على منظومة الوثائق الجديدة

قام وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة الإشراف على التأمين بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج بزيارة الشركة العالمية للتأمين رفقه المدير العام ونائب المدير للهيئة في إطار متابعة الية عمل ونشاطات الشركة، حيث اطلع الوزير على منظومة إصدار تأمين ( QR ) و الية عمل المركبات المزودة بأنظمة إصدار وثائق التأمين والتي تقوم بخدمة التأمين المتجول .

وعلى هامش الزيارة أقيمه احتفالية بمناسبة حصول الشركة العالمية للتأمين على شهادة الجودة العالمية الايزو والمتعلقة بجودة الخدمات التأمينية بحضور عميد بلدية سوق الجمعة ورئيس اتحاد المصارف والأمين العام للتأمين الليبي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين ومدراء الإدارات و المكاتب بالشركة ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي طرابلس ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية بمديرية أمن طرابلس، بحسب بيانه الصحفي.