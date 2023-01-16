باشاغا يزور مشروعي مكنوسة وتساوة الزراعيين ببلدية وادي عتبة

زار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبه سالم الزادمة ووزير الخارجية حافظ قدور مشروعي مكنوسة وتساوة الزراعيين ببلدية وادي عتبة وذلك ضمن جولتهم في المنطقة الجنوبية.

وأكد رئيس الحكومة ونائبه عزم الحكومة على توفير الدعم للمشاريع الزراعية عموما ولهذين المشروعين بالأخص ضمن الحرص على تنمية المنطقة الجنوبية وتوفير المحاصيل الزراعية والاستثمار الداخلي.

وكان في استقبال الوفد الحكومي عميد وأعضاء المجلس البلدي وادي عتبة وعدد من أعيان المنطقة والمسؤولين عن المشاريع الزراعية، حيث أطلع رئيس الحكومة ونائبه على سير العمل في هذه المشاريع والمشاكل العديدة التي تواجهها والتي عملت على تقليص انتاجيتها وحدت من كفائتها.