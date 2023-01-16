الجيش الليبي يضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب هراوة

أعلنت الكتيبة 128 مشاة، التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، ضبط مهاجرين غير شرعيين مختبئين في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة.

وأشارت الكتيبة، وفق صفحتها على فيسبوك، إلى أن أحد وحداتها المعززة سلمت المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهات المختصة بعد ضبطهم أمس خلال محاولتهم العبور نحو السواحل الأوروبية.

وفي 8 يناير الماضي، سلم اللواء 128 المعزز عدد 360 مهاجراً غير الشرعيين وما بحوزتهم من مقتنيات وأموال وهواتف محمولة وجوازات سفر إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، بعد ضبطهم شرقي مدينة سرت بمنطقة هراوة.