السائح يبحث مع سفير تركيا دعم مقترحات إنجاز الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع سفير تركيا لدى ليبيا “كنعان يلماز” الذي يؤدي زيارة هي الأولى للمفوضية سبل دعم مقترحات إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سفير تركيا أشاد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً تجديد دعم حكومة بلاده لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وحضر اللقاء عضويّ مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب وابوبكر مردة .