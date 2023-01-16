04 حالات كورونا خلال التحديث الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض

العنوان – طرابلس

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير الجاري.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (102) عينة وبعد فحص العينات كانت عدد الحالات السالبة (98) عينة، وعدد الحالات الموجبة (04) حالات.

وأضاف المركز أن عدد الحالات المتعافية (20) حالة، وعدد الحالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (3.9 % ).

وأكد أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 507,158 حالة، والحالات النشطة 04 حالة، والمتعافين 500,717 حالة، والوفيات 6.437 حالة.