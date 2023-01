الفيتوري: لجنة “5+5” هي المسار الصحيح لتوحيد المؤسسة العسكرية ويجب دعمها دوليًا

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية “5+5” بعد توقف طويل يعد إنفراجة جزئية في الأزمة التي تعانيها البلاد، خاصة وأن اللجنة هي المسار الصحيح لتوحيد المؤسسة العسكرية، ويجب دعمها دوليا لضمان دورها في دعم وقف إطلاق النار، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز “أوضح أن الأمور العسكرية في ليبيا تعقدت خلال فترة توقف اجتماع اللجنة فهي نقطة تلاقي وتفاهم بين الأطراف العسكرية.

وأعرب الفيتوري عن تفاؤله بأن يمهد الاجتماع الجديد لمزيد من الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالوضع العسكري، خاصة أن هناك توجهًا دوليًا لإنهاء وجود المرتزقة بكافة أشكالها.

