المبعوث الأممي: القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالعمل نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده باتيلي، اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في سرت لليوم الثاني على التوالي.

وقال باتيلي: ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية.

وأعرب باتيلي، عن حاجة ليبيا إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار باتيلي، إلى أنه تم خلال الاجتماع لقاء المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت.

وعبر المبعوث الأممي عن توقعه بأن يلتزم السياسيين في ليبيا، بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان – تشاد – النيجر) لبحث سبل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

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