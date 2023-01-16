الرصيد من الذهب كما هو دونما نقصان منذ 2011

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أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن رصيده من الذهب كما هو دونما نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى تاريخه.

وأوضح المركزي في بيان له، ردًا على تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا أنه نَفّذ تدقيقاً دولياً على احتياطي الذهب خلال العام 2022.

وأشار مصرف ليبيا المركزي أن النتائج جاءت مؤكّدةً على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغير منذ أغسطس 2011.

وأهاب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشرأيّة بيانات تتعلق باختصاص ونشاط مصرف ليبيا المركزي.