الدبيبة: تونس وليبيا دولة واحدة ومصالحهما مشتركة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أن تونس وليبيا دولة واحدة تجمعهما مصالح ومشاكل مشتركة ولهما أيضا مستقبل مشترك، ”، مبرزا أن تونس مكملة لليبيا وليبيا مكملة لتونس وذلك من خلال مختلف مصالحهما المشتركة.

وأضاف الدبيبة في تصريح إعلامي على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة، أن التعاون بين البلدين الشقيقين سيبقى متواصلا ومستمرا ”ما دمنا متواجدين على هذه الأرض”، مبرزا أن تونس مكملة لليبيا وليبيا مكملة لتونس وذلك من خلال مختلف مصالحهما المشتركة.

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وفسر في السياق ذاته أن التكامل بين تونس وليبيا قد انطلق وتجسد أكثر اليوم من خلال هذا المعرض المشترك الذي جاء تحت شعار تونس ليبيا بوابة إفريقيا ، مبينا أن هذا الشعار يتجسد في الحقيقة وبصفة يومية.

ولفت الدبيبة، إلى أن العلاقات الليبية التونسية اليوم في أبهى حلتها وفي أوج قوتها وقد تدعمت أكثر من خلال القرارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع تونس ومن خلال الاجتماعات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومن خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.