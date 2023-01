تيهوساي: الهدف من زيارة بيرنز إلى ليبيا الطلب بعدم السماح بفتح السفارة الروسية في طرابلس

ليبيا- رأى الناشط موسى تيهوساي أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميريكية وليام بيرنز إلى ليبيا تأتي ضمن مساع أمريكية تهدف إلى تحجيم دور فاغنر الروسية في دول إفريقية على رأسها ليبيا التي تعد قاعدة متقدمة، لا سيما التأثير الكبير لها على قطاع النفط في وسط وجنوب البلاد، على حد قوله.

تيهوساي وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أنه من المتوقع أن بيرنز طالب من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعدم السماح بفتح السفارة الروسية في طرابلس التي أعلن في وقت سابق تعيين سفيرا فوق العادة لروسيا فيها وهو أمر سيمكن موسكو من كسب نفوذ قوي في طرابلس، بينما الآن لديها فقط نفوذ في المنطقة الشرقية بحكم سيطرة فاغنر عليها، بحسب زعمه.

كما أوضح الناشط أن هناك احتمالات متزايدة لجر عوامل الصراع الروسي الغربي إلى ليبيا، بداية من ملف الطاقة وحتى القوة الخشنة، أما عن مسألة تسليم أي مواطن ليبي فليست بتلك الصعوبة التي تطلب زيارة بيرنز إلى ليبيا.

