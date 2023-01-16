اغتيال شرطي في مدينة صبراتة الليبية برصاص مجهولين

اغتال مجهولون صباح اليوم الاثنين شرطي بمديرية أمن صبراتة غرب ليبيا يدعى أحمد بلاعو بعد إصابته برصاص حي.

قالت مصادر إن مجهولون يستقلون سيارة أطلقوا الرماية على دورتين للشرطة بالمدينة ما أدى إلى مقتل الشرطي، ولاذوا بالفرار.

وخيم الحزن على أهالي المدينة، لاسيما بعد أن أكد خبر اغتيال الشرطي أحمد بلاعو أقاربه وأصدقائه حيث تحولت صفحته إلى دفتر عزاء.

تشهد ليبيا فوضى أمنية منذ سنوات، أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وقبل أسابيع استيقظت مدينة الزاوية على كارثة إنسانية بعدما أصابت نيران طائشة أطلقتها أسلحة الميليشيات، أسرة المواطن الليبي سالم صالح عبد المولي، فقتلت رب الأسرة في الحال هو وزوجته، وأصابت أبناءه بإصابات بالغة لتعكس ما يعيشه الشعب الليبي في غرب البلاد.

وتستكمل هذه الحوادث مسلسل المأساة التي يعيشها الليبيون تحت حكم الميليشيات في طرابلس وما يتواجد من مدن في محيطها أو التي تتبعها إداريا، حيث الغياب الكامل للأمن وسيطرة كاملة للمسلحين الذي تحتمي فيهم المؤسسات، فتحول النهار إلى ليل، وأمنهم إلى خوف، والكل بات في خطر.

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