باتيلي: يجب إشراك قادة المليشيات في جهود دعم السلام

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والمحليين في ليبيا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

باتيلي وخلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أوضح أن وجود المراقبين المحليين والدوليين سيعزز الثقة بين الجانبين، وأنه سيتيح فرصة المضي قدما نحو تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد باتيلي مسألة إشراك قادة المجموعات المسلحة، في جهود دعم السلام والاستقرار، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار باتيلي إلى أهمية المسار الأمني من أجل خلق بيئة سياسية مواتية، قائلا: “إن الشعب الليبي يتوقع حلا دائما للأزمة التي طال أمدها”.

وحول ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، أكد باتيلي استعداد البعثة لدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.