قصيدة أبو حجر تتجاوز أروقة أمير الشعراء وتتحول لأغنية

تغنت الفنانة الفلسطينية لامار مرعب بقصيدة الشاعر عبد السلام أبو حجر “ويعجبني في الذكريات سخاؤها” بمشاركة فرقة موسيقية تستخدم الآلات العربية في صناعة ألحان القصدة.

وشارك أبو حجر 26 عاما في مسابقة أمير الشعراء بدولة الإمارات، ودخل مناكفة نحوية مع لجنة تحكيم المسابقة كان فيها الصواب لصالح الشاعر، الأمر الذي سبب تفاعلاً عربياً على نطاق واسع.

وتغنت الفرقة الموسيقية بسخاء الذكريات التي تجاوزت أروقة مسابقة أمير الشعراء، حيث أصبح الشطر الذي قال فيه الشاعر: ويعجبني في الذكريات سخاؤها من أشهر العبارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة مع بداية عام 2023.

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