أبو جناح يبحث مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سبل استئناف المشاريع المتوقفة في الجنوب

ليبيا – التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الأحد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، بحضور مستشار نائب الرئيس لشؤون المواصلات والإسكان، لمناقشة مشاريع المنطقة الجنوبية التي تتعلق بالبنية التحتية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لأبوجناح المشاريع الاستراتيجية محطة الرفع سبها وغيرها من المشروعات المستهدف تنفيذها في خطة عامي 2022 و2023، التي تستهدف كافة مناطق وبلديات المنطقة الجنوبية.

وتناول اللقاء ملف الشركات الأجنبية المتعاقد معها في السابق وعقود متوقفة ومتعثرة، وبحث آلية حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الشركات للعودة إلى ليبيا واستئناف مشاريعها بالمنطقة، إضافة إلى مناقشة ملف الميزانية التنمية المخصصة للمنطقة الجنوبية في الماضي.

بدوره، تكد أبو جناح خلال اللقاء ضرورة توزيع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية على كل بلديات المنطقة الجنوبية، والاستعجال بتنفيذ المشاريع التي ذات أهمية.

