افتتاح المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة في مصراتة بمشاركة “دبيبة”

شارك رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، في افتتاح المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المقام في أرض المعارض بمدينة مصراتة، برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة، تحت شعار “ليبيا تونس ـ بوابة أفريقيا”.

وحضر الافتتاح وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والمواصلات والنقل محمد الشهوبي، ووزير الإسكان والتجهيز في تونس سارة الزعفراني، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وعدد من رجال الأعمال بالبلدين.

وافتتح المعرض بكلمات لوزير التجهيز التونسي ووزير الاقتصاد والتجارة أكدا خلالها على أهمية هذه المعارض والملتقيات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

ثم قام دبيبة، بقص شريط افتتاح المعرض متجولا داخل أجنحته التي يشارك فيها شركات تونسية وليبية في عديد المجالات.

وفي ختام الجولة، أشاد دبيبة، بالجهود التي بذلتها غرفة التجارة والصناعة مصراتة لتنظيم هذه المعارض التي تهدف إلى التقارب الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً ضرورة عقد ملتقيات أخرى مع كافة الدول الشقيقة.

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