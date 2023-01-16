البركي: المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية ركنان أساسيان للاستحقاق “التاريخي”

الوطن| رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحيم البركي، إن وجود مؤسسة عسكرية واحدة، وسلطة تنفيذية واحدة، ضمانٌ لنجاح الانتخابات، والقبول بها مهما كانت نتائجها، لكونهما ركنان أساسيان للاستحقاق التاريخي، داعياً باتيلي للدفع بقوة في هذا الاتجاه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، والتنسيق لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبر البركي، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن “نقاط الخلاف اليوم، هي عنصر اتفاق غد” لافتاً إلى أن “الطريق إلى الانتخابات، لا يكمن في إنتاج قاعد دستورية فقط” بل بتوحيد المؤسسة العسكرية، والسلطة التنفيذية.