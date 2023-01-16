هذه الكائنات لن تضع حلولًا..الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر إجراءات الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية

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استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا جميع الإجراءات التي اتخذتها المجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية.

وقالت اللجنة في بيان لها، “”خلص الاجتماع إلى كيف أن الافتتاح مجهول، بدون علم دولة ليبيا ولا نشيد وطني، بعد مرور 11 عاما على فبراير 2011”.

وأعربت اللجنة عن أسفها لكل هذا الإهدار للمال والوقت مقابل بقاء الكيانات التي أنشأتها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لأطول فترة ممكنة”.

وتابعت اللجنة “رجال المصالحة الوطنية لم يحضروا، والمشكلة في البلاد لا علاقة لها بالاختلافات الأيديولوجية، يرتبط الأمر كليا بوجود هذه الأجسام التي تسيطر على المشهد السياسي دون قاعدة شعبية، ودعم خارجي واضح له”.

وذكرت اللجنة أن سيطرة تلك الأجسام على المشهد سهل عليها احتراف الفساد وإغراق الدولة الليبية في مصاعب ومشاكل واختناقات ليس لها مثيل.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن البلاد بحاجة إلى تنمية بدل الفساد ومن ثم يتصالح الليبيين بدون منصب الرئاسي وغيره “

وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع التحضيري لن يكون له أي دور في أي مصالحة وطنية كما يزعمون، ولن يؤسس شيئًا، وهذه الافكار كان يمكن طرحها في بداية 2012 وليس الآن.

وطلبت اللجنة من الليبيين عدم البحث عن حلول من هذه الكائنات التي تغتصب السلطة والتي تقف في طريق عدم إجراء الانتخابات بكل الدعم الذي يمتلكونه من مثيل خارجي الروابط والاستخبارات الدولية.